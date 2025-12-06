Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Kış transfer döneminde veda edilecek ilk isim netleşti
Fenerbahçe'de bu sezon kaledeki istikrarsızlık sonrası alınan kararlar netleşiyor.
Fenerbahçe, önceki sezon kadrosunda bulunan Livakovic’in beklenenin altında kalan performansı sonrasında, kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet etmişti.
Ancak, sezon içerisinde Ederson ve Tarık Çetin'in takıma katılmasıyla birlikte, teknik heyetin İrfan Can'ın sergilediği performanstan yeterince tatmin olmadığı ortaya çıktı.
Sezonu ilk 11'de başlatan ancak Ederson'un transferinin ardından kulübeye hapsolan İrfan Can Eğribayat'ın Sarı-Lacivertli takımdaki geleceğini, özellikle üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin'in beklenmedik yükselişi etkiledi.
TARIK ÇETİN SÜPRİZİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Sezona üçüncü kaleci pozisyonunda başlayan 28 yaşındaki tecrübeli eldiven Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla kaleci hiyerarşisindeki dengeleri tamamen değiştirdi. Tarık Çetin, Brezilyalı Ederson’un arkasında güven veren bir alternatif oluşturarak, İrfan Can Eğribayat’ı ikinci plana itti.
Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sahada olmadığı 8. haftadaki Samsunspor mücadelesinde kaleyi korumuş ve başarılı bir performans sergilemişti. Hatta bu performansın ardından, ertesi hafta oynanan Karagümrük karşılaşmasında İrfan Can'ın hazır olmasına rağmen kaleyi Tarık Çetin koruyan isim olmuştu.
İRFAN CAN GÖZDEN DÜŞTÜ, YENİ SÖZLEŞME TARIK'A
Türkiye Gazetesi'nin yayınladığı habere göre, Livakovic'i yedek kulübesine çekerek formayı alan ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can'ın gözden çıkarılmasına karar verildi.
Fenerbahçe yönetimi, başarılı performansıyla güven tazeleyen Tarık Çetin ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanırken, İrfan Can’ı ise elden çıkarmayı planlıyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden İrfan Can Eğribayat, 2022 yılından bu yana giydiği Sarı-Lacivertli forma altında toplamda 53 maça çıktı, kalesinde 51 gol gördü ve 20 maçta gol yemeden kaleyi kapattı.