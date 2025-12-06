Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Kış transfer döneminde veda edilecek ilk isim netleşti

Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sahada olmadığı 8. haftadaki Samsunspor mücadelesinde kaleyi korumuş ve başarılı bir performans sergilemişti. Hatta bu performansın ardından, ertesi hafta oynanan Karagümrük karşılaşmasında İrfan Can'ın hazır olmasına rağmen kaleyi Tarık Çetin koruyan isim olmuştu.