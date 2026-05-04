Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 yıldız için peş peşe teklifler geldi
Fenerbahçe'de Archie Brown, Jayden Oosterwolde ve kaleci Ederson'a Avrupa kulüplerinden resmi teklifler geldi. Bonservis bedellerini yükseltmek için pazarlıklarını sürdüren Sadettin Saran yönetimi, transfer görüşmelerinden elde edeceği tüm sonuçları göreve gelecek yeni yönetime raporlayacak.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan derbide Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de, gözler takımın yıldız isimlerine çevrildi.
Takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuların başında Archie Brown ve Jayden Oosterwolde geliyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Oosterwolde'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler için İtalya'dan, Archie Brown için ise İngiltere'den resmi transfer teklifleri aldı.
Yönetim, gelen bu teklifleri doğrudan kabul etmek yerine kulüplerle masaya oturmayı tercih etti. Sarı-lacivertliler, masadaki oyuncular için önerilen bonservis bedellerini daha yukarı çekmek adına pazarlık sürecini sürdürüyor.
BREZİLYALI ELDİVEN İÇİN 25 MİLYON EURO ŞARTI
Avrupa ekiplerinin yakın takibe aldığı bir diğer isim ise kaleci Ederson oldu. Brezilyalı file bekçisine ilgi gösteren kulüplerle de ilk temaslar kuruldu.
Sarı-lacivertliler, karşı tarafa Brezilyalı kalecinin 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini hatırlatarak bu bedelin altındaki rakamlara kapıyı kapatıyor.
SON SÖZÜ YENİ YÖNETİM SÖYLEYECEK
Mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiren Sadettin Saran yönetimi, öte yandan yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Gerek takımdan ayrılacak isimler için yürütülen pazarlıklarda gerekse yeni transfer görüşmelerinde mesafe katedilmesi hedefleniyor.
Yapılan tüm bu görüşmeler, masadaki teklifler ve elde edilen ilerlemeler, süreç belirli bir noktaya geldiğinde kapsamlı raporlar halinde göreve başlayacak olan yeni yönetime sunulacak. Nihai karar hakkı yeni yönetimin masasında olacak.