Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Sadettin Saran üstünü çizdi: İşte gidecek 4 isim
Fenerbahçe'de 2027 yılına kadar görevine devam etmeyi planlayan Başkan Sadettin Saran yönetimi, gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi.
Başkan Sadettin Saran'ın görevine 2027 yılına kadar devam etmeyi planlamasıyla birlikte sezon sonu için olası seçim gündemi tamamen rafa kaldırıldı. Dört kritik bölgeye takviye yapma kararı alan kulüp, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirdi.
Şu ana kadar dört futbolcunun ayrılığı kesinleşirken, yönetim üç yıldız ismin satışından toplam 40 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.
OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Fanatik'e göre, ayrılığı kesinleşen isimlerin başında uzun süredir formayı giyen Jayden Oosterwolde yer alıyor.
Kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek isteyen Hollandalı savunma oyuncusuna sezon sonunda veda edilecek.
Sarı-lacivertli cephe, Ocak 2023'te İtalya'nın Parma takımından transfer edilen oyuncu için gelecek 25 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacak.
Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 102 resmi maça çıkarken, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ARCHIE BROWN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Gelecek planlamasında yer almayan bir diğer isim ise sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown oldu.
Fenerbahçe yönetimi, yolları ayırmaya hazırlandığı 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplere transfer görüşmeleri için 10 milyon Euro'dan kapı açacak.
Genç oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 31 karşılaşmada görev aldı, 4 kez fileleri havalandırdı ve 6 kez gol pası verdi.
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen bir başka oyuncu da Fred Rodrigues.
Ülkesi Brezilya'ya dönme planları yapan tecrübeli orta saha oyuncusunun satışından beklenen bonservis geliri 5-6 milyon Euro seviyesinde belirlendi. 2023 yılının yaz aylarından itibaren Fenerbahçe'de forma giyen Fred, görev aldığı 119 maçta 9 gol ve 19 asistlik bir performans ortaya koydu.
Oosterwolde, Brown ve Fred'in satışından en az 40 milyon Euro kazanmayı hedefleyen yönetim, diğer yandan takımda kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in bonservisini ise almayı düşünmüyor.