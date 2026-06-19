Fenerbahçe'de beklenen imza atıldı: Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme
İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Sarı-lacivertli kulüp, küme düşen İspanyol takımından transfer ettiği tecrübeli oyuncuyla üç yıllık resmi sözleşme imzalayarak hücum hattını güçlendirdi.
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, İspanya LaLiga'da sezonu küme düşerek tamamlayan Mallorca'nın kadrosunda yer alan Vedat Muriqi'yi yeniden renklerine bağladı.
Taraflar arasında yürütülen resmi görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından tecrübeli futbolcuyla üç yılı kapsayacak yeni bir sözleşmeye imza atıldı.
Resmi imzaların atılmasının ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Muriqi, sarı-lacivertli takıma dönüş sürecinde emeği geçen isimlere teşekkürlerini iletti.
Taraftarlara sahada vereceği mücadelenin sözünü veren tecrübeli oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.”
Transferin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar da anlaşmaya dair bir değerlendirme yaptı.
Kadroya sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda sağlam bir karakter kattıklarının altını çizen Çağlar, takımın bu sezonki hedefine dair kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:
“Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.”