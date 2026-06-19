Fenerbahçe'de beklenen imza atıldı: Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme

Kadroya sadece yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda sağlam bir karakter kattıklarının altını çizen Çağlar, takımın bu sezonki hedefine dair kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.”