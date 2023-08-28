Fenerbahçe'de borca girmeden köklü değişiklik!

Bu Transfer döneminde gerek alırken gerek satarken uyguladığı 'kazan kazan' stratejisiyle alkış alan Fenerbahçe yönetimi, kulübü borca sokmadan taraftarlar tarafından beğenilen, büyük ölçüde yenilenmiş kadro kurmayı başardı.

GEÇEN YILDAN 14 OYUNCU KALDI



Geçtiğimiz yıldan ilk 11 oynamaya aday futbolcu olarak takımda sadece Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Joshua King, Michy Basthuayi ve İrfan Can Eğribayat kaldı.

SATTIĞINDAN AZ HARCADI

Bu transferlere yaklaşık 55 milyon Euro civarında bir harcama yapan Fenerbahçe yönetimi, (tüm bonuslar hariç) Arda Güler'i 20 milyon Euro, Berisha'yı 4.5 milyon Euro, Bruma'yı 6.5 milyon Euro, Attila Szalai'yi 12.3 milyon Euro, Rossi'yi 5.1 milyon Euro, Arao'yu 2.5 milyon Euro, Gustavo'yu 1.2 milyon Euro, Altay Bayındır'ı 7 milyon Euro'ya çeşitli Avrupa kulüplerine satarak 59 milyon Euro gelir elde etti. Bu arada Samatta'nın da PAOK'a gitmesiyle birlikte yılda 2 milyon 750 bin Euro maaş yükünden kurtulan Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ve Enner Valencia ile de yollarını ayırdı. Böylece takımdan giden oyuncuların sayısı 11 oldu.

BU YAZ DÖNEMİNDE YAPILAN TRANSFERLER

1. Cengiz Ünder: 15 milyon Euro

2. Sebastian Szymanski: 9.75 milyon Euro

3 Fred: 9.74 milyon Euro

4. Rodrigo Becao: 8.31 milyon Euro

5. Dominik Livakovic: 6,65 milyon Euro

6. Mert Müldür: 2.8 milyon Euro

7. Bartuğ Elmaz: 1.4milyon Euro

8. Ryan Kent: Bedelsiz

9. Alexander Djiku: Bedelsiz

10. Dusan Tadic: Bedelsiz

11. Edin Dzeko: Bedelsiz

12. Umut Nayir: Bedelsiz

13. İrfan Can Eğribayat: 1.2 milyon euro

FENERBAHÇE'DEN BU SEZON AYRILAN FUTBOLCULAR



Arda Güler: 20 milyon Euro

Attila Szalai: 12.3 milyon Euro

Altay Bayındır: 7milyon Euro

Bruma: 6.5 milyon Euro

Diego Rossi: 5.12 milyon Euro

Mergim Berisha: 4.5 milyon Euro

Wililan Arao: 2.5 milyon Euro

Gustavo Henrique: 1.2 milyon Euro