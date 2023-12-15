Fenerbahçe'de Büyük Sürpriz: Wout Weghorst!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında sahasında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Mücadele sırasında Fenerbahçe tribünlerinde olan bir isim dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Büyük Sürpriz: Wout Weghorst!
Fenerbahçe'de Büyük Sürpriz: Wout Weghorst!
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Haber Global'in haberine göre; Wout Weghorst ve birçok oyuncunun da menajerliğini yapan Simon Cziommer, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son hafta maçını tribünden takip etti. Bu gelişme Fenerbahçe taraftarlarında büyük merak uyandırdı.

Weghorst'un Performansı

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 18 maçta 13 gollük katkı (9 gol - 4 asist) sağlayan Hollandalı golcü, sezonun ikinci yarısını ise İngiliz devi Manchester United'da kiralık geçirmişti.

Bu sezonun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a kiralanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 14 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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# fenerbahçe # Wout Weghorst
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