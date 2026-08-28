Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi sona erdi! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir bildirimle Cengiz Ünder'in takımdan ayrıldığını ve Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu kamuoyuyla paylaştı.
Fenerbahçe'nin yayınladığı veda mesajında anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ
Fenerbahçe ile olan kontratının bitmesine henüz bir yıl bulunan deneyimli oyuncunun maaş ödemelerini Çorum FK üstlendi. Çorum temsilcisinin tüm maaşı ödemeyi kabul etmesinin ardından iki taraf arasındaki anlaşma resmiyet kazandı.
Cengiz Ünder, geride bıraktığımız sezonu kiralık oyuncu statüsünde Beşiktaş'ta geçirmişti. Siyah-beyazlı formayla toplam 29 resmi karşılaşmaya çıkan futbolcu, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken 4 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli ekipte bu süreçte Sidiki Cherif, Fred, Dominik Livakovic, Omar Fayed, İrfan Can Eğribayat ve Anthony Musaba da takımdan ayrılan diğer isimler oldular.