Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi sona erdi! Yeni takımı belli oldu

SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

Fenerbahçe ile olan kontratının bitmesine henüz bir yıl bulunan deneyimli oyuncunun maaş ödemelerini Çorum FK üstlendi. Çorum temsilcisinin tüm maaşı ödemeyi kabul etmesinin ardından iki taraf arasındaki anlaşma resmiyet kazandı.