Fenerbahçe'de derbi öncesi kadro depremi: 6 yıldız eksik!

Trendyol Süper Lig'in dev randevusu öncesinde Fenerbahçe'den taraftarlarını üzen bir açıklama geldi. Kulüp, 24 Aralık tarihine denk gelen Beşiktaş maçı öncesinde hem özel izinli hem de sakat ve cezalı oyuncuların listesini paylaştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu


NOEL İZNİ VE SAKATLIK 

Kadrodaki en dikkat çekici eksikler, Noel Bayramı nedeniyle özel izin isteyen yabancı oyuncular oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacaklardır."

Sarı-lacivertlilerde sadece Noel izni değil, zorunlu eksikler de teknik heyetin elini zayıflatıyor. Orta sahanın dinamosu Fred cezası sebebiyle tribünde olacak. Takımın diğer önemli isimleri Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedoise sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.

fenerbahçe beşiktaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
