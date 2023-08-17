Fenerbahçe'de dev operasyon! Kaleye 3 önemli isim

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın düşük performansı nedeniyle kalesini sağlama almak için dev kaleci operasyonunu başlattı. Sarı lacivertlilerin listesinde Avrupa'nın en gözde kalecileri Navas, De Gea ve Navas yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de dev operasyon! Kaleye 3 önemli isim
Fenerbahçe'de dev operasyon! Kaleye 3 önemli isim
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın son dönemdeki düşük performansı nedeniyle kalesini sağlama almak için dev kaleci operasyonunu başlatıyor. Sarı lacivertli ekibin gündeminde Avrupa'nın en gözde kalecileri var.

FENERBAHÇE TÜM İMKANLARI ZORLAYACAK

Altay Bayındır'ın bir türlü form tutmaması, kaleci transferini öncelik haline getirdi. Yönetimin David De Gea'nın peşine düşmesi, camiada büyük heyecan yarattı.

UEFA,yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladıUEFA,yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladıSpor

FRED DEVREYE GİRDİ

Dünyaca ünlü file bekçisi için sarı lacivertliler, tüm imkanları seferber ederken, Manchester United'dan takım arkadaşı Fred de ikna çalışmalarına başladı. Real Madrid'in, tercihini Kepa'dan yana kullanıp tecrübeli kaleciden vazgeçmesi rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak bu kez de Bayern Münih devreye girdi. Alman basını, Bayern'in ilk tercihi olan Manchester City'li Ortega'yı alamaması halinde, De Gea'ya yöneleceğini yazdı. Fenerbahçe Yönetimi ise kulübün tüm şartlarını zorlayarak bu transferi bitirmeye kararlı.

Fenerbahçe'de dev operasyon! Kaleye 3 önemli isim - Resim : 2

NAVAS, KARAR AŞAMASINDA

Sarı-Lacivertliler'in tek kaleci adayı tabii ki De Gea değil. PSG'den ayrılması beklenen Keylor Navas ile ilk temas kurulmuştu. Deneyimli file bekçisi ve menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Navas'ın, aldığı diğer teklifleri de değerlendirdiği ve henüz kararını vermediği öğrenildi. Öte yandan yılan hikayesine dönen Dominik Livakovic transferinde yeniden vites artırılabilir.

ZAGREB KAYBEDİNCE...

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi eleme maçları sonrası kalecisini göndermek istiyordu. Hırvat ekibi, önceki gün sahasında AEK'ya 2-1 kaybetti ve Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanşta işini zora soktu. Dinamo'nun elenme ihtimalinin yükselmesi, Livakovic transferinin olma ihtimalini fazlasıyla yükseltti. De Gea için yapılan girişimler sonuç vermezse, Hırvat kaleci konusunda her an önemli gelişmeler yaşanabilir.

Willian Arao Panathinaikos'a transfer olduWillian Arao Panathinaikos'a transfer olduYurt
# fenerbahçe
Çok Okunanlar
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
"Vatan hainlerinden farkı yoktur"
Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!
Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!
Tatlı patatesin faydaları neler?
Tatlı patatesin faydaları neler?
Meteoroloji son durum!
Meteoroloji son durum!
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
17 Ağustos Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar "Marmara'da 250 Yıllık Deprem Periyodu Doldu! 2 Fay Aynı Anda Kırılırsa..." | Deprem Uzmanı uyardı! "Marmara'da 250 Yıllık Deprem Periyodu Doldu! 2 Fay Aynı Anda Kırılırsa..." | Deprem Uzmanı uyardı! MSÜ mülakat sonuçları! MSÜ mülakat sonuçları!