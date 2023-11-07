Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmişti.

Fenerbahçe'de Djiku'nun Durumu Belli Oldu!

Sakatlığı sonrası 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Alexander Djiku'nun, yaşanan stoper krizi sonrası Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edilmişti. Kritik maç öncesi Djiku'nun durumu belli oldu.

Buna göre Ganalı stoper, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fred İçin Son Karar İsmail Kartal'ın

Djiku'nun yanı sıra Fred'in maça yetiştirilmesi için de yoğun çaba sarf edildiği ve oyuncunun Adana Demirspor'a karşı oynama olasılığının olduğu aktarıldı.

Başarılı orta saha oyuncusu için son kararı İsmail Kartal'ın vereceği kaydedildi.