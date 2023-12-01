Fenerbahçe'de Eksiklerde Son Durum!

Fenerbahçe'de sakatlanan oyuncuların bir türlü geri gelmemesi birçok kişide merak söz konusu oluyor. Sakatların son durumları ve ne zaman dönecekleri hakkındaki detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'de Eksiklerde Son Durum!
Fenerbahçe'de Eksiklerde Son Durum!

Ferdi Kadıoğlu, Karagümrük maçında baldırına darbe alsa da 90 dakikayı tamamlamıştı. Riske edilmemek adına Danimarka'ya götürülmeyen 24 yaşındaki oyuncunun Sivasspor karşısında 11'deki yerini alması bekleniyor.

Pendikspor maçında sakatlanan ve kasığında yırtık oluşan Fred, bazı idmanların ilk bölümlerinde takımla çalışmalara başlamıştı.

Sambacı'nın pazartesi günkü karşılaşmanın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek. Teknik ekip, tecrübeli orta saha oyuncusunu 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde 11'de sahaya sürecek seviyeye getirmek istiyor.

Djiku ve Mert Hakan'ın Sivas karşısında oynaması zor. Zajc, bu karşılaşmaya yetişebilir. Tedavileri devam eden Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in takıma ne zaman döneceği ise şu an için belli değil.

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