Fenerbahçe'de fırsat transferi! Portekizli yıldız için operasyon hazırlığı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de fırsat ayağına geldi.40 gün once 30 milyon euroya Celtic'ten Al-İttihad'a transfer olan ancak taraftarların 'yıldız statusünde değil' diyerek gönderilmesini istediği Jota, Suudi Arabistan'dan ayrılmak üzere...

Fenerbahçe'de fırsat transferi! Portekizli yıldız için operasyon hazırlığı
Fenerbahçe'de fırsat transferi! Portekizli yıldız için operasyon hazırlığı
Editör: Nihat Çarboğa
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Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, bu haber sonrasında pusuya yattı ve gelişmeleri yakından izlemeye başladı.

Portekizli oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, ayrılık gercekleştiği an operasyonu başlatacak.

ALİ KOÇ'UN BAHSETTİĞİ FIRSAT GELDİ

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, temmuz ayı Divan Kurulu toplantısında, "Fırsat transferi olursa değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Jota tam da başkan Ali Koç'un tanımına uygun bir hal almak üzere...

24 yaşındaki oyuncunun durumunu takip eden Avrupa'dan bazı takımlar da var.

Ancak fesih eylül ayına sarkarsa, sarı-lacivertliler direkt teklifini sunacak ve transferi noktalamaya çalışacak.

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83 MAÇ 28 GOL

Jota, iki sezon formasını giydiği Celtic'te tam 83 maçta görev aldı.

24 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken, 26 defa da asist yaptı.

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