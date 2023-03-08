Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, genç yıldız adayı Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. İşte haberin detayları...
Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de iç transferde de çalışmalar sürdürülüyor.
Sabah Gazetesi'nden Samet Yüksel'in haberine göre, Altay, Zajc, Crespo, Valencia gibi takımın önemli isimleriyle sözleşme masasına oturan yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir adım attı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler, sarı-lacivertlilerle sözleşmesini uzatmaya çok yakın.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği çıkışla dünya futbolunun da dikkatini çeken genç yıldız bu sezon A takımda fazla şans bulamasa da gösterdiği maçlarda alkış toplamayı başardı.