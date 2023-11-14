Fenerbahçe'de Fred ve Djiku İçin Geri Sayım! Joshua King ve Mert Hakan Dönüyor

Fenerbahçe, sezona rüya gibi bir giriş yaparak Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı toplam 19 maçı da kazandı. İlk 11'in değişilmez isimleri aynı dönemde sakatlandı. Bu 3'lünün olmayışı, İsmail Kartal'ın ekibini derinden sarstı. Ancak, Kanarya'nın iki yıldızından iyi haber var.

Fenerbahçe'de Fred ve Djiku İçin Geri Sayım! Joshua King ve Mert Hakan Dönüyor
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku İçin Geri Sayım! Joshua King ve Mert Hakan Dönüyor

Fenerbahçe, Becao, Djiku ve Fred'den yoksun çıktığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarında sahadan yenilgiyle ayrıldı, Adana Demir deplasmanında ise 1 puan alabildi. Böylece 19 maçlık zafer serisi yerini 3 maçlık 'galip gelememe' serisine bıraktı. Milli ara, Sarı-Lacivertliler için tam da zamanında imdada yetişti. Kasığından sakatlık yaşayan Fred, Adana Demir karşısında forma giymeyi çok istese de ağrıları tekrarladığı için riske edilmemişti. Djiku'nun ise tedavi sürecinde sona geldi. Her iki futbolcu da Milli maç arasında takımla çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'de Fred ve Djiku İçin Geri Sayım! Joshua King ve Mert Hakan Dönüyor - Resim : 1

Mert Hakan & Kıng Başlayacak

Antrenmanlarda yeniden bir şanssızlık yaşamazlarsa, Fred ve Djiku'nun Karagümrük ile oynanacak olan lig müsabakasında formalarına kavuşacakları öğrenildi. Bu ikilinin yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in de takıma dönmesi bekleniyor. Ayak bileğinden atroskopi olan Serdar Aziz'in formasına kavuşması için yaklaşık 1 ay daha zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi. Becao'nun dönüşü ise sezonun ikinci yarısını bulacak gibi görünüyor.

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# Joshua King # Mert Hakan Yandaş # fred # fenerbahçe
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