Fenerbahçe'de gelen-giden bilançosu: İşte yeni transferler ve takımdan ayrılan isimler
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirdi hem de oyuncu satışlarından önemli gelir elde etti.
Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosunda büyük bir değişime gitti.
Sarı-lacivertli yönetim, bu süreçte 4’ü yabancı olmak üzere toplam 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.
Transfer harekatı, Samsunspor’dan Anthony Musaba’nın kadroya katılmasıyla başladı.
Ardından, altyapısından yetiştiği kulübe yaklaşık 10 sezon sonra dönen milli kaleci Mert Günok renklere bağlandı.
Savunma ve kanat rotasyonu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Sidiki Cherif, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
ORTA SAHAYA FRANSIZ DAMGASI
Takımın orta sahası, iki Fransız yıldıza emanet edildi. Ara transferin ilk günlerinde İstanbul’a getirilen Matteo Guendouzi, imzadan sadece 2 gün sonra Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı ve ilk maçında gol sevinci yaşadı. Guendouzi, ligde de şimdiden 3 maçta 90 dakika süre aldı.
Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir temas halinde olduğu N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ittihad'dan transfer edilen Kante, kariyerindeki FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli yıldız, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.
AYRILIKLARDAN MİLYONLARCA EURO GELİR
Gelenler kadar giden oyuncuların listesi de kabarık oldu.
Sezon içinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, Kasımpaşa ile anlaştı.
Bu isimlerden İrfan Can ve Becao kiralık olarak gönderildi.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu satışlarından kasasına ciddi bir girdi sağladı. Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinden 15 milyon Euro bonservis bedeli kazanıldı.
Ayrıca Sebastian Szymanski için Fransız ekibi Rennes ile 9+2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.
Kadro planlaması kapsamında birçok oyuncu kiralık olarak farklı takımlara gönderildi. Sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, ocak ayında Dinamo Zagreb ile kiralık sözleşme imzaladı.
Kaleci Ertuğrul Çetin, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Esenler Erokspor'a bonservisiyle verilirken, Burak Kapacak Kayserispor'a transfer oldu.
Eyüpspor'daki kiralık sözleşmesi feshedilen Emir Ortakaya için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldı. Genç isimlerden Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük'e, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor'a kiralandı.
Öte yandan, UEFA listesine ismi yazılmayan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın durumu netleşmedi. Rusya'nın Zenit takımıyla anlaşma sağladığı iddia edilen oyuncunun transferi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.