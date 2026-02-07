Fenerbahçe'de gelen-giden bilançosu: İşte yeni transferler ve takımdan ayrılan isimler

ORTA SAHAYA FRANSIZ DAMGASI

Takımın orta sahası, iki Fransız yıldıza emanet edildi. Ara transferin ilk günlerinde İstanbul’a getirilen Matteo Guendouzi, imzadan sadece 2 gün sonra Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı ve ilk maçında gol sevinci yaşadı. Guendouzi, ligde de şimdiden 3 maçta 90 dakika süre aldı.