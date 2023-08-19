Fenerbahçe'de Gustavo Henriqe'ye talipler çıktı! İşte gelen teklifler

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan oyuncu transfer ederken diğer yandanda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncularla yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.Bir gelişmede Gustavo Henriqe'de oldu.Oyuncuya İspanya'dan talipler çıktı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henriqe'ye talipler çıktı! İşte gelen teklifler
Fenerbahçe'de Gustavo Henriqe'ye talipler çıktı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan oyuncu transfer ederken diğer yandanda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncularla yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.Bir gelişmede Gustavo Henriqe'de oldu.Oyuncuya İspanya'dan talipler çıktı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henriqe'ye talipler çıktı! İşte gelen teklifler - Resim : 1

Fenerbahçe ile yollarının ayrılması beklenen Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.

Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.

İspanyol kulübünün 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlamak üzere olunduğu belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gustavo Henrique'yi kadroda düşünmediğini açıklamıştı. Oyuncunun ismi bir süredir birçok takımla anılıyor.

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SEZON RAKAMI

Fenerbahçe'de geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkan Henrique 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

# fenerbahçe
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