Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor: İşte yeni transfer stratejisi

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi radikal kararlar aldı. Dzeko ve Tadic'in ayrılığı kesinleşirken, kadroya iki hızlı forvet transfer edilecek. Sarı-lacivertliler, genç ve tempolu bir takım kurmayı hedefliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'de iki yıldızla yollar ayrılıyor: İşte yeni transfer stratejisi
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, sezonun bitimine 5 hafta kala gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda önemli kararlar aldı. Fanatik'e göre, transfer çalışmaları hızlandırılırken, önümüzdeki sezonun iskeleti şimdiden şekillendirildi.

DZEKO VE TADIC'E VEDA

Toplantıda alınan karara göre, sözleşmeleri sona erecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacak. Yönetim, iki yıldızın ilerleyen yaşları ve takımın hedeflediği tempo doğrultusunda bu kararı aldı. Sarı-lacivertliler, gençleşme operasyonu kapsamında kadrosunda değişime gitmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği, ara transfer döneminde ise Al-Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği Youssef En-Nesyri için de yol ayrımı kapıda. İyi bir teklif gelmesi halinde Faslı golcünün takımdan gönderilmesine sıcak bakılıyor.

Yapılacak ayrılıklar sonrası Fenerbahçe, yeni sezon transferlerinde önceliği forvet hattına verecek. Ali Koç'un talimatıyla iki hızlı ve genç golcü takviyesi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli ekip, yaş ortalamasını düşürerek daha dinamik ve tempolu bir takım oluşturmayı hedefliyor.

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