Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Roma maçının ardından istifa açıklaması yapan İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın istifasını kabul etmemesine rağmen kararından dönmedi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan süreç, sonunda ayrılıkla noktalandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın istifasını kabul etmediği 65 yaşındaki teknik adam, kendisine yapılan ısrarlara rağmen kararından geri adım atmadı.
BAŞKAN ''GÖREVİNİN BAŞINDADIR'' DEMİŞTİ
Roma maçının ardından sürpriz bir istifa açıklaması yapan Kartal ile Aziz Yıldırım, o gece stadyumda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Yıldırım, teknik adamın istifasını kabul etmediğini ve kendisi başkanlık koltuğunda olduğu sürece Kartal ile yoluna devam etmek istediğini duyurmuştu. Buna karşın Kartal, o görüşmeden sonra bile fikrini değiştirmeye yanaşmadı.
Bugün saat 12.00'de Samandıra'da başlayan takım antrenmanına Kartal katılmadı. Teknik direktöre telefonla ulaşmaya çalışan Oğuz Çetin, ilk etapta muhatap bulamadı; Kartal'ın telefonları kapalıydı.
Bunun üzerine Oğuz Çetin, Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na giderek kendisiyle yüz yüze görüştü. Yaklaşık 2 saat süren bu görüşmede Kartal'ı kararından vazgeçirmek için çeşitli temaslarda bulunuldu.
Ancak deneyimli teknik adam, göreve dönmeme kararını korudu.
KARTAL DÖNEMİ BİTTİ
Yapılan tüm girişimlerden bir sonuç alınamamasının ardından Fenerbahçe ile İsmail Kartal resmen yollarını ayırdı.