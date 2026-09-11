Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Roma maçının ardından istifa açıklaması yapan İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın istifasını kabul etmemesine rağmen kararından dönmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi - Resim: 1

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan süreç, sonunda ayrılıkla noktalandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın istifasını kabul etmediği 65 yaşındaki teknik adam, kendisine yapılan ısrarlara rağmen kararından geri adım atmadı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi - Resim: 2

BAŞKAN ''GÖREVİNİN BAŞINDADIR'' DEMİŞTİ

Roma maçının ardından sürpriz bir istifa açıklaması yapan Kartal ile Aziz Yıldırım, o gece stadyumda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Yıldırım, teknik adamın istifasını kabul etmediğini ve kendisi başkanlık koltuğunda olduğu sürece Kartal ile yoluna devam etmek istediğini duyurmuştu. Buna karşın Kartal, o görüşmeden sonra bile fikrini değiştirmeye yanaşmadı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi - Resim: 3

Bugün saat 12.00'de Samandıra'da başlayan takım antrenmanına Kartal katılmadı. Teknik direktöre telefonla ulaşmaya çalışan Oğuz Çetin, ilk etapta muhatap bulamadı; Kartal'ın telefonları kapalıydı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi - Resim: 4

Bunun üzerine Oğuz Çetin, Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na giderek kendisiyle yüz yüze görüştü. Yaklaşık 2 saat süren bu görüşmede Kartal'ı kararından vazgeçirmek için çeşitli temaslarda bulunuldu.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi - Resim: 5

Ancak deneyimli teknik adam, göreve dönmeme kararını korudu.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi - Resim: 6

KARTAL DÖNEMİ BİTTİ

Yapılan tüm girişimlerden bir sonuç alınamamasının ardından Fenerbahçe ile İsmail Kartal resmen yollarını ayırdı.

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