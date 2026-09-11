Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

BAŞKAN ''GÖREVİNİN BAŞINDADIR'' DEMİŞTİ

Roma maçının ardından sürpriz bir istifa açıklaması yapan Kartal ile Aziz Yıldırım, o gece stadyumda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Yıldırım, teknik adamın istifasını kabul etmediğini ve kendisi başkanlık koltuğunda olduğu sürece Kartal ile yoluna devam etmek istediğini duyurmuştu. Buna karşın Kartal, o görüşmeden sonra bile fikrini değiştirmeye yanaşmadı.