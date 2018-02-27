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Fenerbahçe'de istifa depremi!

Sarı-lacivertlilerde istifalar devam ediyor. Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.

Fenerbahçe'de istifa depremi!

2-3 Haziran tarihlerinde seçime gidecek Fenerbahçe'de sular durulmuyor. 
 
Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.
 
Sarı-lacivertli takımda, seçimde Ali Koç'u destekleyeceklerini açıklayan 8 İstanbul Bölge Sorumlusu ortak bildiriyle istifa ettiklerini duyurmuştu.
 
Ortak bildiriye imza atan bölge sorumluları şu şekildeydi: 
 
İstanbul Avcılar: Ünal Güneri
İstanbıl Bakırköy: Av. Mutlu Aydın
İstanbul Başakşehir: Onur Gül
İstanbul Beylikdüzü: İsmail Yalçın
İstanbul Büyükçekmece: Ömer Kazancı
İstanbul Esenyurt: Gürbüz Süleymanoğlu
İstanbul Küçükçekmece: Dr. Erdal Şen
Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı: Yavuz Güneş

Etiketler; #fenerbahçe #Sarı-lacivertliler #Zeytinburnu #Fatih Yerşen #ali koç
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