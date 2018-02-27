2-3 Haziran tarihlerinde seçime gidecek Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.
Sarı-lacivertli takımda, seçimde Ali Koç'u destekleyeceklerini açıklayan 8 İstanbul Bölge Sorumlusu ortak bildiriyle istifa ettiklerini duyurmuştu.
Ortak bildiriye imza atan bölge sorumluları şu şekildeydi:
İstanbul Avcılar: Ünal Güneri
İstanbıl Bakırköy: Av. Mutlu Aydın
İstanbul Başakşehir: Onur Gül
İstanbul Beylikdüzü: İsmail Yalçın
İstanbul Büyükçekmece: Ömer Kazancı
İstanbul Esenyurt: Gürbüz Süleymanoğlu
İstanbul Küçükçekmece: Dr. Erdal Şen
Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı: Yavuz Güneş
Sarı-lacivertlilerde istifalar devam ediyor. Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.
2-3 Haziran tarihlerinde seçime gidecek Fenerbahçe'de sular durulmuyor.