Sarı-lacivertlilerde istifalar devam ediyor. Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.

2-3 Haziran tarihlerinde seçime gidecek Fenerbahçe'de sular durulmuyor.



Fenerbahçe’nin Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen, Ali Koç’u desteklediğini belirterek görevinden istifa etti.



Sarı-lacivertli takımda, seçimde Ali Koç'u destekleyeceklerini açıklayan 8 İstanbul Bölge Sorumlusu ortak bildiriyle istifa ettiklerini duyurmuştu.



Ortak bildiriye imza atan bölge sorumluları şu şekildeydi:



İstanbul Avcılar: Ünal Güneri

İstanbıl Bakırköy: Av. Mutlu Aydın

İstanbul Başakşehir: Onur Gül

İstanbul Beylikdüzü: İsmail Yalçın

İstanbul Büyükçekmece: Ömer Kazancı

İstanbul Esenyurt: Gürbüz Süleymanoğlu

İstanbul Küçükçekmece: Dr. Erdal Şen

Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı: Yavuz Güneş