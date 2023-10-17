Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Rüzgarı Esiyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan Hollandalı sol bek bu sezon Fenerbahçeli olan herkese kendini kanıtlayarak iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Oyuncunun bu sezonki formu ve istikrarı oldukça göz dolduruyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Rüzgarı Esiyor
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Rüzgarı Esiyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Genç oyuncu bu sezonki istikrarlı formu göz dolduruyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Rüzgarı Esiyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan Hollandalı sol bek bu sezon Fenerbahçeli olan herkese "İyi ki transfer edilmiş" dedirtmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Rüzgarı Esiyor - Resim : 1

Hollandalı futbolcu milli maçlar nedeniyle verilen arada da çok sıkı çalıştı. Çalışkanlığıyla ve kalitesiyle teknik direktör İsmail Kartal'ın beğenisini ve güvenini kazanan Oosterwolde önümüzdeki süreçte çok daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Hollanda'dan Çağrılma Olasılığı Yükseliyor

Verilen her şansı çok iyi kullanan yıldız futbolcunun futbolcunun Hollanda Milli Takımı'na çağrılma olasılığının da her geçen yükseldiği, çağrılmasının sürpriz olmayacağı da ifade ediliyor.

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# Jayden Oosterwolde
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