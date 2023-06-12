Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımdaki geleceğine dair belirsizliğe son noktayı koydu.

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ DEĞİLİM"

Portekizli çalıştırıcı maçın ardından yaptığı açıklamada "Finali güzel bitirdik, kupayı kazandık. Fenerbahçe bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyordu. Önemli bir kupaydı, ligde de savaşımızı sürdürdük. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum bana bu fırsatı verdiği için. Böyle konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bundan sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Fenerbahçe'de çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." ifadelerini kullandı ve kazanılan kupanın ardından Fenerbahçe'ye veda etmiş oldu.