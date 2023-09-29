Fenerbahçe'de Jorginho Mesaisi Sürüyor! Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından birisi 6 numaraya yapılacak takviyeydi. Bu bölge için birçok isimle görüşülse de beklenen oyuncu gelmedi. 6 numara transferi ocak ayına bırakıldı. Bu transferde sarı-lacivertlilere dev rakipler çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jorginho Mesaisi Sürüyor! Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler
Fenerbahçe'de Jorginho Mesaisi Sürüyor! Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında Arsenal'de forma giyen Jorginho da yer alıyor. Yönetim, İtalyan oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri artıyor. İspanyol ve İtalyan basını, Jorginho'yu isteyen takımları duyurdu. 31 yaşındaki ön liberoyu İspanya'dan isteyen takımın Barcelona, İtalya'dan ise Juventus talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Jorginho Mesaisi Sürüyor! Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler - Resim : 1

Sadece 22 Maçta Oynadı

Jorginho, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea'den Arsenal'e transfer oldu. İtalyan orta saha, Londra ekibinde 22 kez forma giydi. 48 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen oyuncunun Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

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