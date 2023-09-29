Fenerbahçe'de Jorginho Mesaisi Sürüyor! Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler

Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında Arsenal'de forma giyen Jorginho da yer alıyor. Yönetim, İtalyan oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertlilere Transferde Dev Rakipler

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri artıyor. İspanyol ve İtalyan basını, Jorginho'yu isteyen takımları duyurdu. 31 yaşındaki ön liberoyu İspanya'dan isteyen takımın Barcelona, İtalya'dan ise Juventus talip olduğu belirtildi.

Sadece 22 Maçta Oynadı

Jorginho, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea'den Arsenal'e transfer oldu. İtalyan orta saha, Londra ekibinde 22 kez forma giydi. 48 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen oyuncunun Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.