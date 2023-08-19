Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan oyuncu transfer ederken diğer yandanda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncularla yolları ayırmanın hazırlığını yapıyor.Bir gelişmede Joshua King'de oldu.

Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi
Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi
Editör: Nihat Çarboğa
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Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hem iç hem de dış transfer çalışmaları devam ediyor.

 

FENERBAHÇE'DE JOSHUA KİNG GELİŞMESİ

 Yağız Sabuncuoğu'nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısında eksilme yapmak isteyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki Norveçli futbolcu Joshua King'i satış listesine koydu.

Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi - Resim : 1

King ile ilgilenen takımlar olduğu belirtilen haberde, uygun bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin Joshua King'in transferine izin vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Joshua King, Fenerbahçe'de 31 karşılaşmaya çıkarken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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