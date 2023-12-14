Fenerbahçe'de Joshua King'e Ada'dan Talip!

Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerden biri olan Joshua King'e Middlesbrough talip oldu.

Ada ekibinin yetkilileri Norveçli oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği oğrenildi.King'in de fazla forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de Ne Yaptı?

31 yaşındaki King, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 11 gol attı, 6 da asist yaptı.