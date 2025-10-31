Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla İrfan Can Kahveci ile birlikte A takımdan uzaklaştırılan Cenk Tosun'un, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Aboubakar ile yeniden bir araya gelmek için Azerbaycan'a gidebileceği konuşuluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!
Yayınlanma:

Sarı-Lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile beraber kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un, kariyerini Azerbaycan’da sürdürebileceği iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan 34 yaşındaki forvet, şu sıralar kendisine yeni bir takım arıyor.

Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü kulübü, kış transfer döneminde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Tecrübeli golcünün, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Vincent Aboubakar’ın da Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu baktığı belirtiliyor. Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunduğu bilinen Cenk Tosun'un, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdiği de gelen haberler arasında.

PERFORMANSI VE SON DURUMU

Cenk Tosun, Fenerbahçe kariyerinde 29 maçta oynayarak 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Golcü oyuncu, Beşiktaş formasıyla ise 227 karşılaşmada 96 gol atmış ve 30 gol pası vermişti. Cenk'in milli takım karnesi ise 53 maçta 21 gol olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de, milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, U17 takımı ile antrenmanlara çıkarken, çalışmalarını Tayfun Seven'le birlikte sürdürüyor.

Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de: İşte 2026'da başlayacak yeni sistemin tüm detaylarıMaaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de: İşte 2026'da başlayacak yeni sistemin tüm detaylarıResmi Gazete
Küçükçekmece'de patlama! Bina ruhsatsız ve iskansız çıktıKüçükçekmece'de patlama! Bina ruhsatsız ve iskansız çıktıYurt
fenerbahçe cenk tosun transfer
Günün Manşetleri
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
"Suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 gözaltı
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?
Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu