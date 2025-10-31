Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

Sarı-Lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile beraber kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un, kariyerini Azerbaycan’da sürdürebileceği iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan 34 yaşındaki forvet, şu sıralar kendisine yeni bir takım arıyor.

Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü kulübü, kış transfer döneminde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Tecrübeli golcünün, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Vincent Aboubakar’ın da Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu baktığı belirtiliyor. Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunduğu bilinen Cenk Tosun'un, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdiği de gelen haberler arasında.

PERFORMANSI VE SON DURUMU

Cenk Tosun, Fenerbahçe kariyerinde 29 maçta oynayarak 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Golcü oyuncu, Beşiktaş formasıyla ise 227 karşılaşmada 96 gol atmış ve 30 gol pası vermişti. Cenk'in milli takım karnesi ise 53 maçta 21 gol olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de, milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, U17 takımı ile antrenmanlara çıkarken, çalışmalarını Tayfun Seven'le birlikte sürdürüyor.