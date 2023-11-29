Fenerbahçe'de Kanat Takviyesi Joshua King'e Bağlı

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve yavaş yavaş sahalara dönen Joshua King'in performansı, Fenerbahçe'nin transfer politikasını belirleyecek.

Fenerbahçe'de Kanat Takviyesi Joshua King'e Bağlı
Fenerbahçe'de Kanat Takviyesi Joshua King'e Bağlı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ocak ayı için yönetimden kanat forvet, stoper ve 6 numara transferi istemişti. Ancak sol kanada yapılacak takviye şimdilik askıya alındı.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek. Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak.

Adaylardan Biri Promes

Bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi. Ajax altyapısından yetişen ve Rus ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, bu sezon 19 maçta 7 gol ve 8 asiste oynadı.

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# fenerbahçe # Joshua King
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