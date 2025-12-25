Fenerbahçe'de karar alındı: Sadettin Saran tutuklanırsa koltuk ona emanet

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması sarı-lacivertli kulüpte hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Gelişmeler üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu, kulüp binasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, adli sürecin seyrine göre izlenecek yönetim stratejisi masaya yatırıldı.

Kurul, Sadettin Saran’ın tutuklanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, bu durumda başkanlık görevini Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar’ın devralması yönünde karar aldı.

"SABAH ÇAĞLAYAN'DAN MUTLU DÖNECEĞİZ"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüpteki işleyişin aksamadığını ve tüm yöneticilerin görevinin başında olduğunu vurguladı.

Torunoğulları, süreçle ilgili şunları söyledi: “Yönetim kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Hepimizin görevimizin başındayız. Transfer dahil her şey düzenli yürüyor. Biz yönetim olarak sabah 09.00’da Çağlayan’da olacağız. Bütün yönetim kurulu arkadaşları olarak görevimizin başındayız. Daha çok çalışacağız. Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım, süreci takip edelim. Avukatlarımız bize gereken bilgileri veriyor, biz de paylaşacağız. Sabah Çağlayan’dan mutlu şekilde döneceğiz.”

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Başkan Saran'a yöneltilen suçlamalar da netleşti. Saran'ın, “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu kullanma” suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.