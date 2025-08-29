Fenerbahçe’de kritik toplantı sona erdi: İşte 4 teknik direktör adayı

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yönetim kurulunun olağanüstü toplantısında hoca adayları 4 isme indirildi. İşte gündemdeki isimler…

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları için olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen toplantı akşam saatlerinde sona erdi.

HOCALAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıda yeni teknik direktör konusunun gündeme geldiği ve yöneticiler arasında farklı isimler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Basında adı geçenler de dahil olmak üzere birçok adayın değerlendirildiği belirtildi.

ADAYLAR 4 İSME DÜŞÜRÜLDÜ

HT Spor’un haberine göre, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör adayları 4 isme kadar indirildi. Yönetim, bu isimlerle kısa sürede temasa geçilmesi yönünde karar aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbol şubesi yetkililerinin yeni teknik direktör için girişimlere kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

ROGER SCHMIDT

Portekiz ekibi Benfica’da görev yapan Roger Schmidt, Fenerbahçe’nin listesinde yer alıyor. Tecrübeli teknik adamın istikrarlı oyun anlayışıyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

VINCENZO MONTELLA

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Fenerbahçe’nin adayları arasında. Montella’nın mevcut görevi nedeniyle transferi zorlu görünse de listede yer aldığı kaydedildi.

EDIN TERZIC

Borussia Dortmund’dan ayrılan Edin Terzic de adaylar arasında. Terzic’in genç ve modern futbol anlayışıyla öne çıktığı belirtiliyor.

İSMAİL KARTAL

Geçmişte Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal, yönetimin masasında yer alan adaylardan biri oldu. İbrahim Seten’in haberine göre, Kartal’ın en ciddi alternatiflerden biri olduğu konuşuluyor.

