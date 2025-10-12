Fenerbahçe’de kriz! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe’de sürpriz bir kararla iki yıldız futbolcu, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe’de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp yönetimi, takımın iki önemli ismi olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kadro dışı kararının ardından iki futbolcunun antrenmanlara A takımla birlikte çıkmayacağı, bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecekleri öğrenildi.

İrfan Can Kahveci cenk tosun fenerbahçe
