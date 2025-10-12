Fenerbahçe’de kriz! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe’de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp yönetimi, takımın iki önemli ismi olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kadro dışı kararının ardından iki futbolcunun antrenmanlara A takımla birlikte çıkmayacağı, bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecekleri öğrenildi.