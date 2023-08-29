Fenerbahçe'de Krunic transferinde tamam, kalsın görüşmesi!

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'la görüşmelere yeniden başlayacak.

FENERBAHÇE'DE KRUNİC TRANSFERİNDE TAMAM, KALSIN GÖRÜŞMESİ!

Fenerbahçe’de tüm gözler yeni gelecek 6 numaraya çevrildi. Tabii ki Teknik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda yönetimin ilk hedefi Rade Krunic’ti.

Ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertli idareciler diğer alternatiflere yönelirken, Krunic’ten de ümidi kesmediği öğrenildi.

Kartal’ın isteği doğrultusunda yönetim, Krunic için Milanlı idareciler ile bir kez daha masaya oturacak ve son teklifini verecek.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan'ın oynadığı 2 lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.