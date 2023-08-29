Fenerbahçe'de Krunic transferinde tamam, kalsın görüşmesi!

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'la görüşmelere yeniden başlayacak.Fenerbahçe’de tüm gözler yeni gelecek 6 numaraya çevrildi. Tabii ki Teknik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda yönetimin ilk hedefi Rade Krunic’ti.

Fenerbahçe'de Krunic transferinde tamam, kalsın görüşmesi!
Fenerbahçe'de Krunic transferinde tamam, kalsın görüşmesi!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'la görüşmelere yeniden başlayacak.

FENERBAHÇE'DE KRUNİC TRANSFERİNDE TAMAM, KALSIN GÖRÜŞMESİ!

Fenerbahçe'de Krunic transferinde tamam, kalsın görüşmesi! - Resim : 1

Fenerbahçe’de tüm gözler yeni gelecek 6 numaraya çevrildi. Tabii ki Teknik Direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda yönetimin ilk hedefi Rade Krunic’ti.

Ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertli idareciler diğer alternatiflere yönelirken, Krunic’ten de ümidi kesmediği öğrenildi.

Kartal’ın isteği doğrultusunda yönetim, Krunic için Milanlı idareciler ile bir kez daha masaya oturacak ve son teklifini verecek.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan'ın oynadığı 2 lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.

Jean Onana'ya La Liga'dan sürpriz talip: CadizJean Onana'ya La Liga'dan sürpriz talip: CadizSpor
Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Öne Çıkanlar Almanya fahiş kiraya böyle çözüm sağlıyor! Kira bedelleri dondurulacak mı? - Ulusal Kanal Almanya fahiş kiraya böyle çözüm sağlıyor! Kira bedelleri dondurulacak mı? - Ulusal Kanal Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak!