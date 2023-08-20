Fenerbahçe'de Lincoln Henriqe takımda kalıyor

Uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Lincoln Henriqe'de nihai karar çıktı ve takımda kalması kesinleşti.İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Lincoln Henriqe takımda kalıyor
Fenerbahçe'de Lincoln Henriqe takımda kalıyor
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.
Sarı-lacivertliler'de durumu merak edilen isimlerden biri de uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique.

Fenerbahçe'de Lincoln Henriqe takımda kalıyor - Resim : 1

İsmail Kartal, oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağını açıklamıştı. Ancak yönetim ya da teknik heyet bu konuyu henüz kesinleştirmiş değil.

Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Lincoln Henrique'nin kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu sayısına göre ise durumunun yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

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