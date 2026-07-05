Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş bombası! Sözleşmesindeki o ayrıntı şok etti

Anlaşmanın asıl ses getiren ve futbol kamuoyunda şok etkisi yaratan detayı ise deneyimli futbolcunun yeni sözleşmeye "asgari ücret" esasları doğrultusunda imza atması oldu.

"ÇUBUKLU FORMAYA DUYDUĞU AİDİYET EN ÖNEMLI UNSUR"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi iletişim kanalları üzerinden taraftarlarla ve basınla paylaştığı yazılı açıklamada, sözleşme yenileme kararının arkasındaki motivasyon şu sözlerle özetlendi:

“Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”

FUTBOL TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN FEDAKARLIK

Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda hırsı, takımı sahiplenişi ve derbi maçlarındaki agresif futboluyla taraftarın sevgisini kazanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu imza ile kulüp aidiyetini kelimenin tam anlamıyla gözler önüne serdi. Endüstriyel futbol çağında milyon euroluk kontratların havada uçuştuğu bir dönemde, Mert Hakan Yandaş'ın asgari ücret mukavelesini kabul etmesi, sarı-lacivertli tribünlerde şimdiden büyük bir takdir topladı.