Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Yeni Sözleşme!

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken takımda sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçildi. Yönetim ilk olarak yerli futbolcusu için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Yeni Sözleşme!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Yeni Sözleşme!

Ali Koç'un, "Bizim generalimiz. Saha içi, saha dışı savaşıyor" dediği Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetimin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

'Evet' Demesi Bekleniyor

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok isteyen Mert'in, yeni teklife kısa sürede 'evet' demesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ne Yaptı?

Sarı-Lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın elinden kaparak Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 106 resmi maçta 7 gol, 16 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.

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# Mert Hakan Yandaş # fenerbahçe
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