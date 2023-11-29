Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan Bir talip Daha!

Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Frosınone de İstiyor

29 yaşındaki oyuncu için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha tecrübeli orta sahaya talip oldu. Frosinone'nin de Zajc'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Bu Sezon Ne Yaptı

Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sözleşmesi 2026'da Bitiyor

2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.