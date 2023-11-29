Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan Bir talip Daha!

Fenerbahçe'de Miha Zajc ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sloven futbolcuya Empoli'den sonra İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan Bir talip Daha!
Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan Bir talip Daha!

Sarı-Lacivertliler'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Frosınone de İstiyor

29 yaşındaki oyuncu için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nin ardından bir Serie A ekibi daha tecrübeli orta sahaya talip oldu. Frosinone'nin de Zajc'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Bu Sezon Ne Yaptı

Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sözleşmesi 2026'da Bitiyor

2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro.

Vincenzo Montella'dan Enis Destan'a Yakın Takip!Vincenzo Montella'dan Enis Destan'a Yakın Takip!Spor
# Miha Zajc # fenerbahçe
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu!
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu!
E-Devlet'te Yoğun Günler!
E-Devlet'te Yoğun Günler!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar İsrail Hükümet Sözcüsü'nden skandal açıklama! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İsrail Hükümet Sözcüsü'nden skandal açıklama! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı!