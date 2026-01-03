Fenerbahçe’de Musaba dönemi: 4.5 yıllık imza atıldı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba’nın transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transferin ardından Musaba’nın lisans işlemleri tamamlandı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Musaba’nın lisansı 3 Ocak itibarıyla çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin bu transfer için Samsunspor’un futbolcusu olan Musaba’nın 5,75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği öğrenildi. Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.

Teknik heyetin özellikle hücum hattında alternatifleri artırmak amacıyla kadroya dahil ettiği Musaba’nın, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.