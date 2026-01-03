Fenerbahçe’de Musaba dönemi: 4.5 yıllık imza atıldı!

Fenerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Samsunspor’un başarılı kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe’de Musaba dönemi: 4.5 yıllık imza atıldı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe, ara transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba’nın transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transferin ardından Musaba’nın lisans işlemleri tamamlandı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Musaba’nın lisansı 3 Ocak itibarıyla çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin bu transfer için Samsunspor’un futbolcusu olan Musaba’nın 5,75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği öğrenildi. Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.

Teknik heyetin özellikle hücum hattında alternatifleri artırmak amacıyla kadroya dahil ettiği Musaba’nın, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

SON DAKİKA: Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu!SON DAKİKA: Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu!Gündem
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Venezuela Ankara Büyükelçisi Molina Gutierrez Ulusal Kanal’a konuştuVenezuela Ankara Büyükelçisi Molina Gutierrez Ulusal Kanal’a konuştuDünya
fenerbahçe
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten Trump’a Hitler uyarısı
Devlet Bahçeli’den Venezuela açıklaması
Vatan Partisi’nden Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'Venezuela' açıklaması
İsmet Özçelik'ten Venezuela analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Genel Sayman Gençer canlı yayında konuştu
Doğu Perinçek'ten Venezuela açıklaması
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
Çok Okunanlar
Pazar günü 11 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! Pazar günü 11 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
3 Ocak 2026 altın fiyatları 3 Ocak 2026 altın fiyatları
Osman Bektaş'tan Marmara analizi: Çukurlar deprem enerjisini azaltıyor Osman Bektaş'tan Marmara analizi: Çukurlar deprem enerjisini azaltıyor
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Zam oranı pazartesi belli oluyor Zam oranı pazartesi belli oluyor