Fenerbahçe'de o isim başkan adaylığını açıkladı

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Basın mensuplarıyla bir otelde iftar yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, kulübün sportif, kurumsal ve ekonomik geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Göktürk, kalıcı sportif başarı için şahıslara bağlı yönetim anlayışı yerine profesyonel futbol aklı ve güçlü ekonomik modelle desteklenen kurumsal bir sistemin kurulması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Kalkınma Platformu İcra Kurulu Üyesi Ferhat Eren'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte Göktürk, futbolda uzun süredir beklenen şampiyonlukların elde edilemediğini hatırlattı.

Göktürk, son 40 yılda Fenerbahçe'nin futbolda 8 şampiyonluk yaşadığını, aynı dönemde rakip kulüplerden birinin 19, diğerinin ise 10 şampiyonluk kazandığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferlere rağmen birçok sezonda şampiyonluk yaşayamadığını aktaran Göktürk, "Kalıcı sportif başarı yalnızca yıldız transferlerle değil, doğru kadro mühendisliği ve profesyonel futbol aklıyla mümkün. Kulüpte bu anlayış kurumsallaşmak zorunda. Manchester City, uzun yıllar süren şampiyonluk arayışının ardından profesyonel futbol yapılanması ve güçlü ekonomik modelle yeni bir başarı dönemine girdi." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin basketbol branşında profesyonel yönetim modeliyle hareket ettiğini vurgulayan Göktürk, şahıslardan bağımsız bir sistem kurulması gerektiğinin altını çizdi.

"2026'DA SEÇİMİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Barış Göktürk, 2026 yılında kulübün olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kulübün reformlara yönelmesi gerektiğini anlatan Göktürk, mevcut yönetimin görev süresini tamamlamasının kulübün istikrarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda aday olacağını aktararak, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım.

2026 YILINDA SEÇİME KARŞI OLMAMIZA RAĞMEN, MECBUR KALIRSAK...

"2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız"

Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Barış Göktürk, kulübün rekabet gücünü artırmak için ekonomik yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Fenerbahçe'nin gelirlerini en az iki katına çıkarması gerektiğini söyledi.

Göktürk, sözlerini taraftara destek çağrısı yaparak tamamladı:

"Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe seçim fenerbahçe
