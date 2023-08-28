Fenerbahçe'de ön liberoya dört aday

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre sarı-lacivertliler, ön libero transferi için en tepeye Arsenal forması giyen Thomas Partey'i aldı. 30 yaşındaki oyuncunun indirime gitmesi halinde anlaşma sağlanacak.

Orta sahaya yapılacak takviyenin diğer ismi ise Jorginho. Topçular'dan ayrılma planları yapan İtalyan oyuncu için Arsenal'in 10-13 milyon euro arasında bonservis beklentisi bulunuyor.

6 numaranın bir diğer adayı ise Wilfred Ndidi. Liecester City'de forma giyen oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. İsmail Kartal'ın en çok istediği isimler arasında olan Ndidi için İngilizler 20 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

Listenin son ismi ise Tanguy Ndombele. Tottenham'on kadrosunda düşünmediği Fransız için temas kuruldu. Oyuncu ile diğer isimlerde anlaşılamaması halinde resmi temaslar gerçekleştirilecek. Kuzey Londra ekibinin Ndombele için istediği rakam ise 13 milyon euro.