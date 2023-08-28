Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sambacı için tekrardan harekete geçmesinin ana sebebi; listesindeki diğer isimlerde istediği sonuca ulaşamaması... Wendel için bu hafta içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.

Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız
Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız
Editör: Nihat Çarboğa
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GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Haziran ayında da Wendel için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülememişti... Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak.

Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız - Resim : 1

RUS BASINI DOĞRULADI

Rus basını da sarı-lacivertlilerin Wendel'e ilgisini doğruladı. Rus basınında dün yer alan haberlerde; "Fenerbahçe, Wendel için teklif yapacak" bilgisi yer aldı. 2020'de Zenit'e gelen Brezilyalı oyuncunun Rus ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wendel, 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Futbol kariyerine 2017'de Fluminense'de başlayan Wendel, 2018'de Sporting Lizbon'a 2020'de de Zenit'e transfer oldu.

# fenerbahçe
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