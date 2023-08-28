Fenerbahçe'de orta sahaya sambacı yıldız

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Haziran ayında da Wendel için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülememişti... Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak.

RUS BASINI DOĞRULADI

Rus basını da sarı-lacivertlilerin Wendel'e ilgisini doğruladı. Rus basınında dün yer alan haberlerde; "Fenerbahçe, Wendel için teklif yapacak" bilgisi yer aldı. 2020'de Zenit'e gelen Brezilyalı oyuncunun Rus ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wendel, 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Futbol kariyerine 2017'de Fluminense'de başlayan Wendel, 2018'de Sporting Lizbon'a 2020'de de Zenit'e transfer oldu.