Fenerbahçe'de sağlık endişesi: Mert Hakan Yandaş hastaneye kaldırıldı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Fenerbahçe, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mert Hakan’ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Kulüp, oyuncusuna "geçmiş olsun" mesajıyla destek verirken, taraftarlar da sosyal medyada kaptanlarına iyi dileklerini iletmeye devam ediyor.