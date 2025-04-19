Fenerbahçe'de sağlık endişesi: Mert Hakan Yandaş hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş’tan üzücü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, artan enfeksiyon nedeniyle tecrübeli futbolcunun tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe'de sağlık endişesi: Mert Hakan Yandaş hastaneye kaldırıldı
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
Fenerbahçe, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mert Hakan’ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Kulüp, oyuncusuna "geçmiş olsun" mesajıyla destek verirken, taraftarlar da sosyal medyada kaptanlarına iyi dileklerini iletmeye devam ediyor.

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