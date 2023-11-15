Trendyol Süper Lig'de milli araya Adana Demirspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe'de sakat oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Sakat Futbolculara İzin Yok!

Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal milli arada oyuncularına Perşembe gününe kadar izin verirken sakatlıkları bulunan futbolcuların ara vermeden tedavilerine devam etmelerini istedi.

Becao dışındaki tüm sakat oyuncuların milli ara sonrası kadroya dönmesini bekleyen İsmail Kartal futbolculara hiç ara vermeden hazırlanmaları talimatını verdiği öne sürüldü. Bu talimatla futbolcular Samandıra'da tedavi ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Fred, Alexander Djiku, Mert Müldür, Serdar Aziz, Emre Mor, Joshua King, Mert Hakan Yandaş’ın takıma dönmesiyle birlikte ameliyat olan Becao haricinde eksik kalmayacak.