Fenerbahçe'de Sakat Futbolculara İzin Yok!

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların bir an önce takıma dönmesini isteyen teknik direktör İsmail Kartal'ın tedavileri için bu oyunculara izin vermediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Sakat Futbolculara İzin Yok!
Fenerbahçe'de Sakat Futbolculara İzin Yok!

Trendyol Süper Lig'de milli araya Adana Demirspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe'de sakat oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Sakat Futbolculara İzin Yok!

Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal milli arada oyuncularına Perşembe gününe kadar izin verirken sakatlıkları bulunan futbolcuların ara vermeden tedavilerine devam etmelerini istedi.

Fenerbahçe'de Sakat Futbolculara İzin Yok! - Resim : 1

Becao dışındaki tüm sakat oyuncuların milli ara sonrası kadroya dönmesini bekleyen İsmail Kartal futbolculara hiç ara vermeden hazırlanmaları talimatını verdiği öne sürüldü. Bu talimatla futbolcular Samandıra'da tedavi ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Fred, Alexander Djiku, Mert Müldür, Serdar Aziz, Emre Mor, Joshua King, Mert Hakan Yandaş’ın takıma dönmesiyle birlikte ameliyat olan Becao haricinde eksik kalmayacak.

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# fenerbahçe
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