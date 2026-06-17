Fenerbahçe'de savunmaya yıldız operasyonu: İki isimle temas sürüyor

Fenerbahçe'nin savunma listesinde yer alan bir diğer isim ise Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Min-jae Kim oldu. Ancak Alman devi, Güney Koreli stoper için yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 12 milyon euro maaş istemesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi şu aşamada oldukça zor görünüyor.