Fenerbahçe'de savunmaya yıldız operasyonu: İki isimle temas sürüyor
Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Manchester City'den Nathan Aké ve serbest statüdeki Malang Sarr için girişimlerini sıklaştırdı.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin göreve başlamasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler savunma hattını güçlendirmek için mesaisini sürdürüyor ve listenin ilk sıralarında Nathan Aké ile Malang Sarr bulunuyor.
Gazeteci Doruk Tecimer'in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nathan Aké, Manchester City'den takım arkadaşı Ederson ile görüştü.
Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul hakkında olumlu referanslar verdi. Şu sıralarda Dünya Kupası'nda bulunan Hollandalı savunmacı, transfer sürecinde ailesi ve menajeriyle sürekli temas halinde bulunuyor.
Sarı-lacivertli yönetimin savunma transferindeki önceliği Nathan Aké olarak belirlendi. Manchester City, deneyimli savunmacı için talep ettiği bonservis bedelini 8 milyon euro seviyesine kadar düşürdü.
Fenerbahçe ise bu rakamı biraz daha aşağı çekmek için pazarlıklarına devam ediyor. Kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun yıllık 6-6,5 milyon euro seviyesindeki maaş beklentisine olumlu yaklaştı.
Listenin bir diğer önemli hedefi Malang Sarr ile de görüşmeler sürüyor. Bonservisi elinde bulunan Fransız futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık 8 ila 10 milyon euro maaş, imza parası ve çeşitli bonuslar talep ediyor.
Hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Aké, kariyerinde Chelsea ve Bournemouth formaları giydikten sonra Manchester City'nin yolunu tuttu. İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncuyu 2020 yılında 45,3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. City formasıyla 177 maça çıkan deneyimli isim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asist üretti. Bir dönem kariyerinde 42 milyon euro piyasa değerine kadar yükselen savunmacının güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro bandında yer alıyor.
Fenerbahçe'nin savunma listesinde yer alan bir diğer isim ise Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Min-jae Kim oldu. Ancak Alman devi, Güney Koreli stoper için yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun da yıllık 12 milyon euro maaş istemesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi şu aşamada oldukça zor görünüyor.