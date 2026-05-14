Fenerbahçe’de seçim tarihi öne çekildi! İşte yeni kongre takvimi ve adaylık şartı

Daha önce haziran ayının ilk haftası yapılması öngörülen olağanüstü seçimli genel kurul, kulüpten yapılan resmi açıklamayla öne çekildi. Yeni takvime göre kongre süreci şu şekilde işleyecek:

İlk Toplantı Tarihi: 29-30 Mayıs 2026, Saat 10.00

Çoğunluk Sağlanamazsa (2. Toplantı): 6-7 Haziran 2026

Yer: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanı (Eski Kenan Evren Lisesi arsası)

ADAYLIK İÇİN KRİTİK EŞİK: 22 MAYIS

Fenerbahçe başkanlığına aday olacak isimlerin önünde çok kısıtlı bir süre bulunuyor. Tüzük gereği, başkan ve yönetim kurulu adaylığı başvurularının en geç 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar kulübe iletilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

KONGREYE KİMLER KATILABİLECEK?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, bu tarihi kongrede oy kullanma ve katılım hakkı olan üye sayısı da paylaşıldı. Toplam 44.741 üye, Fenerbahçe’nin yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gitme hakkına sahip olacak. Üyelerin giriş kartlarını alabilmeleri için kimlik kartlarıyla birlikte bizzat müracaat masalarına başvurmaları gerekecek.