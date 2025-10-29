Fenerbahçe'de şok ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu ara transferde gidiyor

Fenerbahçe'de kış dönemi için transfer hareketliliği şimdiden başlarken, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için şok bir iddia gündeme geldi. Yönetimin, Alman kulüplerinin ilgilendiği oyuncu için kararını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu ara transferde gidiyor
Fenerbahçe'de kış transfer döneminin oldukça yoğun geçeceği şimdiden anlaşılmış durumda. Sarı-Lacivertli kulüpte, ara transfer dönemi adına iddialar gündeme gelmeye başladı. Başkan Sadettin Saran ve Tedesco'nun kararlaştırdığı bölgelere takviyeler gerçekleştirilirken, kadroda ayrılıkların da olması öngörülüyor.

ALMAN BASINI DUYURDU: SZYMANSKI YOLCU

Sarı-lacivertli ekibin 2023 senesinde Dinamo Moskova'dan kadrosuna dahil ettiği Sebastian Szymanski ile ilgili bir transfer iddiası gündeme taşındı. Polonyalı futbolcunun ara transfer periyodunda takımdan ayrılabileceği ihtimali konuşuluyor.

Sky DE kaynaklı habere göre, Szymanski'nin kış transfer sezonunda takımdan ayrılma olasılığı bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin, uygun bir teklifin gelmesi durumunda Szymanski'nin satışına onay verebileceği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcuya Almanya Bundesliga'dan bir ilgi olduğu bilgisi aktarıldı.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Polonyalı yıldız isim, Fenerbahçe forması altında 125 müsabakada görev alırken, 22 gol atarak ve 30 asist yaparak takımına önemli bir katkı sundu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Sebastian Szymanski'nin mevcut piyasa değeri 14 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Szymanski fenerbahçe transfer
