Fenerbahçe'de şok karar: Ali Koç ve yönetimi gidiyor mu?

Süper Lig’de yaşanan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe’de yönetim üzerindeki baskı giderek artıyor. Başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerin çoğalması üzerine, kulüp yönetimi olağanüstü toplandı ve seçimli genel kurul kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe'de şok karar: Ali Koç ve yönetimi gidiyor mu?
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonucunda, kulübün seçimli genel kurula gitmesi kararlaştırıldı. Seçimin eylül ayında yapılması planlanıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu karar, taraftarların son haftalarda artan tepkisinin ardından geldi. Sarı-lacivertli camiada yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek.

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