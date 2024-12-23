Fenerbahçe’de sular durulmuyor: O isim ile yollar ayrılabilir

Süper Lig’de son olarak Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de, yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho’nun yanı sıra bazı oyuncular da taraftarların eleştirilerine maruz kalıyor. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli kulüpte önemli bir değişiklik gündemde…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe’de sular durulmuyor: O isim ile yollar ayrılabilir
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Sezona şampiyonluk ve Avrupa’da başarı hedefiyle giren Fenerbahçe, bu hedeflerinden oldukça uzak görünüyor. Son olarak Galatasaray’ın Kayserispor’u 5-1 yenmesi, iki takım arasındaki puan farkını sekize çıkardı ve Fenerbahçe yönetimi, sıkı tedbirler almak zorunda kaldı. Bu tedbirlerden biri de, sezona büyük umutlarla dahil edilen Allan Saint-Maximin’in geleceği.

MAXIMIN’İN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kiraladığı Allan Saint-Maximin, beklenen performansı sergileyemedi. Yıldız futbolcu, ligde bu sezon 22 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı. Ancak, top kayıpları ve bireysel oyun tarzı nedeniyle eleştirilen Maximin, taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle 1-1 biten Eyüpspor maçında bireysel oynadığı için büyük tepkiler aldı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sezon başında Maximin’in sözleşmesinde, Fenerbahçe’nin oyuncuyu %75 maçta oynatması halinde 15 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtilmişti. Ancak Fransız futbolcu, bu rakama %84 ile yaklaşmışken, Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında sözleşmeyi feshetmek için Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başladı.

Maximin, Ocak ayında transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

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