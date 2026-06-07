Fenerbahçe'de tarihi gün! Yeni başkan saat kaçta belli olacak? Şekip Mosturoğlu saat verdi! Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi kazanacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 7 Haziran Pazar günü Türkiye’nin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe seçim sonuçları oy oranları da bu sebeple merak ediliyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığı için yarışıyor. “Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu da milyonlarca sarı-lacivertli taraftar ve sporsever tarafından arama motoru üzerinden sorgulanıyor.

Kadıköy’deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön verecek olan yeni lideri belirlemek üzere binlerce kongre üyesi sandık başına gidiyor. Fenerbahçe kongresinde katılım saat 15:40 itibarıyla 23.240'i geçti. Kongrede Başkan adaylaro Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oylarını kullandı. Eski başkanlar Ali Koç ve Saadettin Saran da oylarını kullandılar.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "AKŞAM 8-9 GİBİ RESMİ SONUÇLARI AÇIKLARIZ"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy sayım süreci ve resmi sonuçların duyurulacağı zaman dilimi hakkında net konuştu. Mosturoğlu sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"17 bin 134 civarında oy kullanıldı. Çok iyi bir sayı, artacaktır da. Herhalde geçen seneyi geçeceğimizi düşünüyorum. Bu, Fenerbahçe kulüp üyelerinin kulüplerine sahip çıktıklarını gösteriyor. Akşam 8-9 civarı gibi resmi sonuçları açıklarız diye düşünüyorum."

AYKUT KOCAMAN: "ESAS OLAN FENERBAHÇE!"

Kongreye katılarak oyunu kullanan Fenerbahçe'nin efsane teknik adamı ve oyuncusu Aykut Kocaman, kulüpteki mevcut ortama ve transfer politikalarına yönelik çok konuşulacak eleştirilerde bulundu. Kocaman, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Her iki adayın da seçimle ilgili vaatleri var ama esas olan Fenerbahçe. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet etme amacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Son zamanlarda çok ciddi bir kutuplaşma oldu. Ancak seçim bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında hizmet etmek için mücadele edecek. Bunu unutmazsak en doğru seçim sonucu bu olur.

Bu seçimlerin birbirini ayrıştırmaya doğru değil, birbiriyle yarışarak yakınlaştırmaya aracı olması kendi mesleğimde en büyük dileklerimden bir tanesi. Ben 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen, hiç kimseyle hiçbir temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biriyim. Bundan son derece şikayetçiyim.

Başkanlar ve yönetimler kulüplerdeki en önemli organlardır. Biz genelde oyuncular ve teknik adamlar üzerinden yapıyoruz yorumları ve başarıları, başarısızlıkları. Hayır, tam tersi. Hep aynı şeylerden bahsediliyor her transfer döneminde. Yeni oyunculardan, hep yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni oyunculardan bahsediliyor. Oysa her sene o yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece o yeni oyuncular yaklaşık 3 ay sonra, 4 ay sonra – çok özür dilerim, tırnak içinde söyleyeceğim, bu güncel bir şey olduğu için – çöp haline geliyor. Oysa esas olan yönetimler. Bu anlamda çok önemli başkanlar ve yönetimler. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım."