Fenerbahçe'de Tedesco Gaziantep FK maçını da kaçırıyor!

Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor maçı öncesinde teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşmıştı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”