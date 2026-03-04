Fenerbahçe'de Tedesco Gaziantep FK maçını da kaçırıyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği viral enfeksiyon sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasının ardından bugün oynanacak Gaziantep FK maçında da takımını yalnız bırakacak. Mücadelede takımın başında sahaya Zeki Murat Göle çıkacak.
Trendyol Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun tedavisi sürüyor.
İtalyan çalıştırıcı, rahatsızlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak Gaziantep FK müsabakasında da kulübede olamayacak.
Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor maçı öncesinde teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşmıştı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”
Tedesco'nun yokluğunda Gaziantep FK karşılaşmasında takımın idaresini Zeki Murat Göle üstlenecek. Göle, Antalyaspor mücadelesinde de takımın başında görev yapmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, tedavisi devam eden deneyimli teknik adamın hafta sonu oynanacak Samsunspor maçında yeniden takımın başına dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyuna Bilgilendirme
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.
Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.
Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."