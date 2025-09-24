Fenerbahçe’de Tedesco isyan etti: “Takım istediğim seviyeden çok uzak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımının performansına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. İtalyan hoca, “Oyunculara karşı her zaman dürüst oluyoruz. Ama istediğimiz gibi oynamak için adımlar atmamız gerekiyor.” dedi.

Tedesco, Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üzerindeki baskı hakkındaki soruya net bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, “Baskı altında olmaya alışkınım. İhtiyacım olan şey bu baskı ve tutkuyu hissetmek.” ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA MAÇINA ELEŞTİRİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçına değinen Tedesco, sert bir özeleştiride bulundu: “Takım şu anda benim istediğim seviyeden çok uzak. Bir problemimiz var, bunu bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkânımız olmadı. Son maçta çok fazla ikili mücadele ve top kaybettik, sahada doğru pozisyonda dizilemedik. Hatta zaman zaman ikili mücadeleye girmedik bile. Ama benim işim bunu çözmek.”

Yoğun çalışma temposunu esprili bir örnekle anlatan Tedesco, “Son dönem bizim için zorlu geçti. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor.” dedi.

İtalyan teknik direktör, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Oyunculara karşı her zaman dürüst oluyoruz. Ama istediğimiz gibi oynamak için adımlar atmamız gerekiyor.”

