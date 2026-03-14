Fenerbahçe'de Tedesco’nun geleceği bugün netleşiyor: Ayrılık ihtimaline karşı masadaki iki aday belli oldu

Süper Lig'de alınan Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de yönetim acil koduyla toplandı. Başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco ile yapacağı görüşmenin sonucu beklenirken, olası bir ayrılık durumunda masadaki adaylar belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

1 10
Sarı-lacivertli takım bu skorla şampiyonluk yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı. Sahada sergilenen performans ve yenilen goller kulüp başkanının tepkisini çekti.

2 10
MAÇ SONU ACİL TOPLANTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yönetim harekete geçti. Başkan Sadettin Saran ve kurmayları acil bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

3 10
Alınan karara göre Başkan Saran, takımın yol haritasını netleştirmek için bugün teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yapacak.

4 10
Karşılaşmanın oynandığı stattan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan yönetici Ali Gürbüz, "Ayrılık kararı alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız" dedi.

5 10
YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN İKİ ADAY

Sabah gazetesinin haberine göre; bugünkü görüşmeden ayrılık kararı çıkması ihtimaline karşı Fenerbahçe yönetimi alternatiflerini şimdiden belirledi.

6 10
Domenico Tedesco ile yolların ayrılması durumunda göreve getirilecek isimlerin Aykut Kocaman veya İsmail Kartal olduğu aktarıldı.

7 10
Teknik direktör adaylarından Aykut Kocaman son olarak 2021-2022 sezonunda Başakşehir'i çalıştırmıştı.

8 10
Bir diğer aday İsmail Kartal ise geçtiğimiz sezon İran ekibi Persepolis'te görev yaptıktan sonra henüz bir takıma imza atmadı.

9 10
DEVİN ÖZEK İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertli camiada bir süredir devam eden yapısal değerlendirmelerin ardından, Devin Özek’in görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

Kulüp yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda, Tedesco’nun da görevine son verilme ihtimali bulunuyor.

10 10
fenerbahçe aykut kocaman ismail kartal