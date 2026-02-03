Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi...

Fenerbahçe ile Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad arasında günlerdir konuşulan dev takas operasyonunda beklenmedik bir kriz yaşandı. N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi içeren anlaşma, bürokratik engellere takılırken taraflar son bir umutla lig yönetiminin kapısını çaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 1

Sarı-lacivertli kulübün dünya yıldızı N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak, Al-Ittihad’ın ise golcü oyuncu Youssef En-Nesyri’yi renklerine bağlamak için yürüttüğü takas görüşmeleri çıkmaza girdi.

1 7
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 2

İki kulüp arasında prensipte anlaşılan takas formülü, resmiyet kazanma aşamasında tıkandı.

2 7
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, her iki kulüp de transfer için gerekli olan evrakları sisteme yükledi.

3 7
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 4

Ancak transfer dönemi kapanmadan önce veya tanınan ek süre zarfında, işlemin tamamlanması için gereken resmi onay bir türlü alınamadı.

4 7
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 5

Bu gelişme üzerine dev takas girişimi sonuçsuz kaldı.

5 7
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 6

Yaşanan zaman sıkıntısı ve bürokratik gecikme üzerine Fenerbahçe, Al-Ittihad ve N’Golo Kanté cephesi ortak bir hamle yaptı. Taraflar, transferin gerçekleşebilmesi adına Suudi Pro Lig yönetimine başvurarak "özel izin" ve "süre uzatımı" talebinde bulundu.

6 7
Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi... - Resim: 7

Ancak şu ana kadar lig yönetiminden konuyla ilgili olumlu bir geri dönüş yapılmadığı öğrenildi.

7 7
fenerbahçe transfer NGolo Kante