Fenerbahçe'de transfer şoku! Dev takas direkten döndü! İşte sebebi...
Fenerbahçe ile Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad arasında günlerdir konuşulan dev takas operasyonunda beklenmedik bir kriz yaşandı. N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi içeren anlaşma, bürokratik engellere takılırken taraflar son bir umutla lig yönetiminin kapısını çaldı.
Sarı-lacivertli kulübün dünya yıldızı N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak, Al-Ittihad’ın ise golcü oyuncu Youssef En-Nesyri’yi renklerine bağlamak için yürüttüğü takas görüşmeleri çıkmaza girdi.
İki kulüp arasında prensipte anlaşılan takas formülü, resmiyet kazanma aşamasında tıkandı.
Edinilen bilgiye göre, her iki kulüp de transfer için gerekli olan evrakları sisteme yükledi.
Ancak transfer dönemi kapanmadan önce veya tanınan ek süre zarfında, işlemin tamamlanması için gereken resmi onay bir türlü alınamadı.
Bu gelişme üzerine dev takas girişimi sonuçsuz kaldı.
Yaşanan zaman sıkıntısı ve bürokratik gecikme üzerine Fenerbahçe, Al-Ittihad ve N’Golo Kanté cephesi ortak bir hamle yaptı. Taraflar, transferin gerçekleşebilmesi adına Suudi Pro Lig yönetimine başvurarak "özel izin" ve "süre uzatımı" talebinde bulundu.
Ancak şu ana kadar lig yönetiminden konuyla ilgili olumlu bir geri dönüş yapılmadığı öğrenildi.